Nuovo ingresso per la reggia di Palazzo Pitti

(Adnkronos) – La reggia di Palazzo Pitti ha da oggi un nuovo ingresso. Con il nuovo assetto l'ingresso dei visitatori è stato spostato assieme alle formalità di controllo metal detector dal tradizionale portone centrale al portone situato sulla destra della facciata affacciata su Piazza Pitti, in prossimità della biglietteria; l'uscita, invece, avviene attraverso il portone centrale. Una soluzione, spiega il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde, che consente di separare in modo chiaro i flussi di entrata e uscita, rendendo più razionale la gestione degli accessi e dedicando ai lavoratori uno spazio finalmente chiuso e climatizzato per le operazioni di controllo. Il progetto è stato concepito e realizzato, quindi, non solo per migliorare l’orientamento dei visitatori, ma soprattutto per migliorare il benessere dei lavoratori e restituire piena leggibilità agli spazi storici del complesso, in primis al cortile di Bartolomeo Ammannati, finalmente sgomberato di transenne e metal detector ed apprezzabile in tutto il suo splendore. Il progetto, promosso dalle Gallerie degli Uffizi nell'ambito del vasto programma di riqualificazione e valorizzazione della ex residenza granducale, oggi casa di numerosi musei, rappresenta un passaggio decisivo nella riorganizzazione degli accessi a uno dei più importanti poli culturali del mondo, parte integrante del sito Unesco del centro storico di Firenze. Cuore dell'intervento è il nuovo sistema di accoglienza e controllo realizzato all'interno del vestibolo. Tutte le misure sono state concepite secondo criteri di reversibilità e minimo impatto visivo, integrandosi con discrezione negli ambienti storici di Palazzo Pitti e preservandone il valore artistico e architettonico. Tra i risultati più significativi dell’operazione è da segnalare senz’altro la restituzione del Cortile dell'Ammannati alla sua piena dignità monumentale. La rimozione delle postazioni di controllo precedentemente collocate sotto il loggiato elimina infatti elementi estranei alla percezione dello spazio storico, migliorando l’immagine dell’istituto e consentendo una corretta fruizione dell'architettura della reggia. Il progetto risponde inoltre alle esigenze emerse negli ultimi anni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, garantendo agli operatori addetti ai controlli ambienti chiusi, climatizzati e pienamente conformi alle normative vigenti, superando criticità più volte segnalate in passato. L'intervento costituisce un ulteriore passo avanti nel percorso di rinnovamento di Palazzo Pitti. Con questa operazione le Gallerie degli Uffizi confermano il proprio impegno nel coniugare benessere dei lavoratori, funzionalità e valorizzazione del patrimonio storico, ponendo contestualmente al centro l'esperienza del visitatore e la qualità degli spazi di accoglienza. Afferma il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde: “Si realizza finalmente un progetto desiderato dagli anni Ottanta e finora mai realizzato: quello di spostare l’ingresso di Palazzo Pitti nel portone meridionale, al fine di distinguere entrate e uscite del Palazzo con evidente vantaggio per la sicurezza in caso di esodo, sgombrare il cortile dall’obbrobrio degli impianti di ispezione, i relativi cavi, i monitor e tutta la strumentazione precedentemente accampata in quello spazio monumentale, ma soprattutto – cosa più importante – consentire ai lavoratori della sicurezza di operare al chiuso e non all’aperto come in passato, esposti al freddo ventoso invernale e al torrido caldo estivo, determinando un progresso di civiltà”. (di Paolo Martini)

—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Luglio 2026