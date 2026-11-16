Attualità
Nuovo Codice della strada, cosa cambia per patente e libretto dal 2028
Svolta dall’1 gennaio 2028 con il nuovo Codice della Strada: viene infatti superato l’obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Fino a quel momento – da tenere a mente – varrà la legislazione vigente in materia, che prevede ancora multe salate nel caso in cui documenti non vengano presentati.
Pubblicato il 16 Novembre 2026