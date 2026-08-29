Attualità

Nuovo Codice della strada, c’è deroga divieto motore acceso in sosta per soggetti fragili

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il nuovo Codice della strada prevede una specifica deroga al divieto di mantenere acceso il motore durante la sosta, a tutela dei soggetti fragili. La disposizione è già contenuta nel testo attualmente sottoposto alla consultazione degli operatori e delle associazioni di settore. Lo specifica il Mit in una nota.  In particolare, su specifica richiesta del ministro Salvini, il nuovo articolo 2.II.11 (numerazione provvisoria) modifica il vigente articolo 157 del Codice, consentendo di lasciare in sosta il veicolo con il motore termico acceso e con l'impianto di condizionamento d'aria in funzione, qualora a bordo siano presenti bambini, donne in stato di gravidanza, anziani o altri soggetti fragili. La nozione di 'soggetti fragili' ricomprende tutte le persone, incluse quelle con disabilità, che per specifiche condizioni sanitarie o psico-fisiche necessitano di idonee condizioni di salute e di sicurezza anche durante la permanenza del veicolo in sosta. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Napoli, 75enne trovata carbonizzata in casa: fermata la figlia

34 minuti fa

Champions league, il calendario: tutte le partite di Inter, Napoli, Roma e Como

47 minuti fa

Samurai Jay, problemi tecnici durante il concerto: “È stonato pure con l’autotune”

59 minuti fa

‘Temptation Island e poi…’, arriva la puntata speciale su Canale 5: le anticipazioni

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio