Nuovo avviso pubblico per l’acquisto di alloggi a Foggia

Già lo scorso dicembre 2019, Arca Capitanata e Regione Puglia avevano rilevato che insistevano “ragioni indifferibili che impongono il reperimento urgente di alloggi in cui collocare i nuclei familiari destinatari dell’Ordinanza di sgombero”. In quella sede si disse che bisognava concorrere a “motivare l’adozione di misure emergenziali”. Si dava avvio alla possibilità di poter procedere all’acquisto sul libero mercato di alloggi da assegnarsi in via provvisoria dal Comune di Foggia agli abitanti dei container siti nel campo oggetto di sgombro, attraverso l’impiego delle risorse, pari a Euro 3.500.000,00, rivenienti dalla Legge n. 560/1993 e di aver individuato 6 alloggi immediatamente disponibili. Adesso l’Arca Capitanata con un nuovo avviso pubblico datato 29 gennaio intende acquisire la disponibilità da parte di soggetti privati alla vendita di immobili di loro proprietà, aventi i requisiti oggettivi compatibili con le previsioni normative vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Gli alloggi si acquisteranno sul libero mercato da assegnarsi da parte del Comune di Foggia ai nuclei familiari. Si tratta dunque, come si legge nell’atto del presidente Arca, l’avvocato Denny Pascarella, di una manifestazione di interesse, che non è impegnativa per il proponente né per l’Agenzia. Si legge: “L’Agenzia procederà eventualmente all’acquisto degli immobili che saranno proposti con l’utilizzo dei proventi derivanti dalla Legge n. 560/1993. Pertanto si invitano tutti gli interessati a presentare, secondo le modalità previste dal presente Avviso, le proprie proposte di vendita ad un prezzo non superiore ad € 1.300,00 al metro quadrato di superficie commerciale che dovrà essere calcolata secondo le indicazioni di cui al “Manuale della Banca dati Quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare – Istruzioni tecniche per la formazione della banca dati quotazione OMI – Allegati”. Foggia, edilizia popolare: Arca Capitanata cerca alloggi da acquistare sul libero mercato. I proprietari che intendono manifestare la disponibilità alla vendita degli immobili di cui al presente Avviso devono far pervenire all’Arca Capitanata, Via R. Caggese n. 2 – 71121 Foggia le proposte, redatte secondo il fac simile predisposto dall’Agenzia (Mod. A), sottoscritte e corredate di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e autorizzazione al trattamento dei dati personali a mezzo PEC al seguente indirizzo: arcacapitanata@pec.arcacapitanata .gov.it oppure via fax al seguente numero: 0881/778861 oppure a mezzo raccomandata postale A.R. oppure con consegna a mano. Informazioni potranno essere chieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 all’Ufficio Patrimonio (0881/762243) o all’Ufficio Appalti e Contratti (0881762261 – 762212) o scrivendo al seguente indirizzo pec arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it.

