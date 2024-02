Nuovo assetto della dirigenza comunale, Affatato “perde” i contratti e appalti

Distribuire meglio gli incarichi di lavoro nelle more di una nuova macrostruttura del Comune di Foggia è questa una delle motivazioni alla base del nuovo riassetto delle funzioni dirigenziali e fissato nel decreto della sindaca Episcopo. Dopo la rimodulazione di novembre, altri spostamenti rientrano in una nuova aggregazione “per omogeneità” dei servizi. Potranno, se ritenuti efficaci, essere sperimentali verso la complessiva rimodulazione.

Ci sono varie conferme. Romeo Delle Noci al traffico, Angela Paradiso all’avvocatura, Carlo Dicesare ai servizi finanziari, Giuseppe Marchitelli agli affari generali, Serafina Croce ai servizi alla persona, Pio Longo ad ambiente e territorio. Le maggiori novità riguardano l’area dei lavori pubblici e patrimonio. In questo settore Paolo Affatato, a novembre, teneva ancora contratti e appalti, pubblica illuminazione, edilizia scolastica, strutture sportive e prevenzione rischi. Con il nuovo riassetto, tali funzioni passano a Concetta Zuccarino. Al dirigente storico del Comune di Foggia restano il Patrimonio, Inventario beni comunali, politiche comunitarie.

Nell’area urbanistica e sviluppo economico, dei due Sportelli unici Suap (per le attività produttive) e Sue (per l’edilizia) gli tocca il primo, a Zuccarino il secondo, come le sono confermate urbanistica, pianificazione e programmazione del territorio. Anche in “ambiente e sicurezza” alcuni spacchettamenti. Ad Affatato la sicurezza negli ambienti di lavoro, a Pio Longo ambiente, sviluppo sostenibile, igiene urbana, tutela animali, gestione sottoservizi delle reti stradali.

Lo spostamento di Affatato ad altri uffici è solo frutto di un riassetto o anche una questione di opportunità dopo che, in via Protano, sono arrivate le Fiamme Gialle per un’indagine in corso su un appalto? Premesso che non è ben chiaro, nemmeno, di quale appalto si tratti, si dice quello per il cimitero, e che due persone sarebbero a riguardo indagate, in realtà nemmeno i consiglieri comunali avrebbero contezza della materia. In ogni caso è via Protano la sede dello sportello Sue e dei Lavori Pubblici, via Gramsci quella Suap. Dunque Paolo Affatato non solo ha cambiato settore ma anche luogo di lavoro. Del settore contratti e appalti è sempre stato il dirigente chiave, di riferimento negli anni.

Pubblicato il 9 Febbraio 2024