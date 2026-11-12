Nuovo allarme bomba, mail fake a 1.800 scuole in tutta Italia. Palazzo Chigi prepara nuovo protocollo su evacuazioni

(Adnkronos) –

Allarme bomba anche oggi giovedì 12 novembre nelle scuole di tutta Italia, da Milano a Roma fino a Palermo. Sono 1.803 gli istituti che hanno ricevuto la mail, firmate sempre da ‘Mikhail Andropov’ con un testo diverso: molte sono state evacuate.

“Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo. L’ordigno esplosivo è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano (ANNM). All’interno del corpo dell’ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti. Per impedire che l’ordigno venga individuato dai cani da fiuto, è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo. Inoltre, proprio in questo momento è stato piazzato un ordigno esplosivo a Palazzo Chigi, in Piazza Colonna, 370. Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo, ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone. Chiediamo le dimissioni immediate dell’attuale primo ministro Giorgia Meloni; vi concediamo un po’ di tempo per prendere una decisione. In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente. Se non adotterete misure adeguate, ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato. Con disprezzo, Mikhail Andropov”.

Sugli allarmi bomba nella Capitale indagano i pm dell’Antiterrrorismo della procura di Roma. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, si procede per procurato allarme e minacce aggravate. Sul tavolo dei magistrati di piazzale Clodio sono arrivate le prime informative delle forze dell’ordine che indagano sulle email di minacce inviate da server all’estero e arrivate negli istituti scolastici.

Una nuova mail bombing, con tanto di allarme bomba e la richiesta di dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è arrivata anche a Palazo Chigi che parla di un “allarme fake”, a cui non sono seguiti controlli perché “è evidente che si tratta della ripetizione di un allarme infondato”. Oltre alla mail, infatti, spiegano dalla sede del governo, “non c’è alcun segnale specifico che si tratti di un allarme concreto”.

Una mail in cui si annunciava un allarme bomba è arrivata questa mattina anche al Tribunale di Sorveglianza di Roma. L’ufficio giudiziario a quanto si apprende non è stato evacuato e l’attività è proseguita regolarmente.

Intanto oggi a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice tra la premier Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni che si aspettavano forse qualcosa in più. Di certo, non l’assenza di alcuna proposta. Dopo la riunione, dai racconti delle opposizioni, chiamate da Meloni dopo gli allarmi bomba di ieri, è emerso un certo sconcerto per l’andamento dell’incontro. “Meloni ha fatto una descrizione dello stato dell’arte. Punto. Nessuna proposta, nessuna linea di lavoro”. E anche dalla schiera di ministri seduta al tavolo – Guido Crosetto, Matteo Piantedosi, Antonio Tajani, Matteo Salvini, Luca Ciriani e pure i sottosegretari Alfredo Mantovano e Luca Fazzolari – non sarebbero arrivate indicazioni. Si riferisce che Angelo Bonelli si sia rivolto anche a Piantedosi per chiedergli informazioni sugli esiti dell’ultimo comitato per la sicurezza. Ma anche in questo caso non sarebbero arrivate risposte soddisfacenti, si racconta.

La premier Meloni da parte sua ha chiesto ci sia unità tra le forze politiche. “Se usciamo di qui facendo polemica, facciamo il loro gioco”, avrebbe detto la presidente del Consiglio riferendosi a chi sta alimentando tensioni tra attacchi hacker e il mail bombing nelle scuole. “Non ha fatto ipotesi su chi ci sia dietro gli attacchi e qui, giustamente, con prudenza visto che si sta ancora approfondendo”. Tuttavia al tavolo non sarebbero mancati momenti di tensione. In particolare quando le opposizioni hanno rimarcato che la responsabilità di avanzare proposte spetta al governo e hanno criticato il governo per aver ‘trascurato’ la cybersicurezza concentrandosi sul “sistema d’armi”. Una critica respinta da Meloni. “Se loro hanno perso tempo e hanno commesso errori, non saremo noi il loro alibi”, chiosa uno dei leader dell’opposizione presenti al tavolo.

“È chiaro che noi rimaniamo disponibili a collaborare, ma no a deleghe in bianco al governo rispetto alle decisioni che assumerà. Non abbiamo avuto stamattina proposte specifiche, discuteremo in Parlamento e nelle sedi opportune”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al termine dell’incontro. “E’ evidente che il governo ha gli strumenti, informazioni tecniche, esperti per gestire queste cose. Le proposte devono venire dal governo. Oggi siamo stati invitati a far proposte, ma le proposte deve farle il governo e noi valutiamo”, ha detto dal canto suo il leader M5S Giuseppe Conte.

“Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme”. Così una nota di palazzo Chigi, in cui si precisa che “il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici”.

“A fronte delle e-mail bombing contenenti minacce di bomba inviate stamattina a una serie di scuole (il dato provvisorio è di 1.803), e prima ancora del Cisr tecnico convocato per il pomeriggio, il governo, attraverso i ministri dell’Interno e dell’Istruzione, ha dato immediata comunicazione, rispettivamente, ai Prefetti e ai dirigenti scolastici perché l’attività scolastica prosegua regolarmente, a meno che – secondo la valutazione che ogni Prefetto opererà sul territorio – non vi siano specifici e fondati motivi di allarme”, hanno fatto sapere fonti di palazzo Chigi dopo, precicisando che “la decisione di qualche dirigente scolastico di disporre l’evacuazione di singoli istituti è avvenuta subito dopo l’arrivo delle e-mail bombing, e prima di ricevere le indicazioni dei ministri”.

La Commissione europea “esprime piena solidarietà agli Stati membri, Italia compresa, ma anche ai cittadini, agli studenti e agli insegnanti colpiti da queste minacce di attentato”, ha dichiarato il portavoce Thomas Regnier nel corso del briefing giornaliero con la stampa, rispondendo a una domanda sull’ondata di allarmi bomba che ieri hanno interessato le scuole italiane, scozzesi e dell’Irlanda del Nord. “Qualsiasi minaccia contro i civili è semplicemente inaccettabile”, prosegue Regnier, spiegando che l’esecutivo comunitario è “in contatto con gli Stati membri interessati” e segue “con attenzione” gli sviluppi. “Qualsiasi indagine o attribuzione è ovviamente di piena competenza degli Stati membri”, ha ricordato.

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Pubblicato il 12 Novembre 2026