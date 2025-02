Il Sindaco Lidya Colangelo, l’Assessore con delega alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana Rosario Di Scioscio e il Comandante della Polizia Locale Marco d’Antuoni informano la cittadinanza della istituzione di nuovi stalli di sosta su Corso Garibaldi al lato sinistro del tratto compreso tra via Teresa Masselli e via Calatafimi disciplinati con zona disco orario nelle seguenti fasce orarie: giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00.Tale zona di parcheggio si arricchisce di altri 8 stalli di sosta per un totale di n.12 stalli. La stessa area è stata istituita, con l’Ordinanza n.32 del 11.02.2025 emessa dal Dirigente ad interim della Polizia Locale Fabio Mucilli, nell’ottica di ottimizzare l’offerta di spazi destinati alla sosta dei veicoli e poter garantire ulteriori possibilità di sosta.Il disco orario è un dispositivo essenziale per il parcheggio dell’auto in alcune zone in cui la sosta è limitata in termini di tempo (1 ora), come indicato da apposita segnaletica. Questo strumento viene posizionato all’interno del parabrezza del veicolo in modo ben visibile e segnala l’ora di inizio della sosta. La funzionalità del disco orario è limitare la durata temporale del parcheggio in modo tale da evitare parcheggi prolungati e garantire l’interscambio tra veicoli in sosta.

Si precisa, altresì, che tale area è stata realizzata dal settore Polizia Locale – Area VI, in economia, mediante l’utilizzo di soggetti beneficiari delle misure di inclusione, impiegati nei progetti utili alla collettività (PUC) che prestano la propria opera a favore della collettività coordinati dal Comando di Polizia Locale.



Pubblicato il 13 Febbraio 2025