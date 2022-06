Nuovi scenari imprenditoriali nel campo dell’Internazionalizzazione

Il presidente di Confindustria Giancarlo Francesco Dimauro ha incontrato il senatore Marco Pellegrini, reduce da un viaggio in Arabia Saudita in rappresentanza del Parlamento italiano, unitamente alla deputata Murelli, per una serie di incontri con il Parlamento del Regno Saudita, con rappresentanti del Governo e con esponenti del mondo imprenditoriale e della ricerca. La missione istituzionale ha fatto emergere interessanti opportunità per costruire nuovi e più forti legami con la Capitanata, soprattutto nell’ambito dei settori agro-alimentare, del turismo, delle rinnovabili, in presenza di investimenti bilaterali che possano determinare azioni di sviluppo sul versante della Internazionalizzazione, banco di prova fondamentale per la politica confindustriale. “E’ una notizia rilevante quella che il senatore Pellegrini ci ha riportato e che apre nuove prospettive per il nostro tessuto imprenditoriale locale – è il commento del Presidente Dimauro – ed è per questo che ci attiveremo con immediatezza per realizzare un veloce report sul territorio per acquisire la disponibilità delle nostre imprese ad aprirsi verso nuovi orizzonti”.

Dunque, un ponte tra Arabia Saudita e la provincia di Foggia che potrebbe determinare un nuovo asse economico di grande attrattività. “Ho trovato nel Regno Saudita grande apprezzamento per l’Italia e per le realtà imprenditoriali del nostro territorio e la cosa non mi meraviglia viste le eccellenze che tutti ci riconoscono in ambito agro-alimentare e turistico – ha detto il Senatore Marco Pellegrini – ecco perché credo sia importante percorrere tutti insieme questa strada che si va aprendo, stante la disponibilità piena del Governo Saudita e delle imprese di quel Paese. Lavoreremo per costruire un rapporto economico e imprenditoriale importante che sia bilaterale negli investimenti. In questo momento per le nostre imprese è fondamentale aprire nuovi mercati per portare lavoro e risorse in Capitanata. E’ una occasione imperdibile”.

