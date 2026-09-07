Nuovi raid israeliani in Libano, “11 morti: c’è anche un neonato”

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I raid israeliani su Kfar Reman, nel sud del Libano, avvenuti nella notte, hanno causato almeno 11 morti. Lo riportano i media libanesi, secondo cui nove persone sono rimaste uccise in un attacco contro un edificio, mentre un'altra vittima si trovava in sella a una motocicletta. Tra i morti ci sono anche dei bambini, tra cui un neonato di due mesi. L'esercito israeliano aveva intimato ai residenti di Deir Zahrani, nel Libano meridionale, di evacuare una specifica area in vista di attacchi contro Hezbollah. "L'attività terroristica di Hezbollah costringe l'Idf ad agire con forza contro di essa", ha dichiarato l'esercito, aggiungendo di aver preso di mira una "struttura terroristica di Hezbollah". Successivamente, l'emittente televisiva Al-Manar di Hezbollah ha riferito di attacchi aerei israeliani su Deir Zahrani. L'aeronautica e il Comando Nord dell'esercito israeliano hanno colpito depositi di armi appartenenti a Hezbollah nel Libano meridionale, dove erano presenti anche terroristi riportano i media israeliani, aggiungendo che l'escalation e gli attacchi continuano e che le Forze di Difesa Israeliane si preparano a distruggere le infrastrutture terroristiche clandestine nell'area.

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Pubblicato il 7 Settembre 2026