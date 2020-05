Nuovi orari di chiusura per ristoranti, pub, pizzerie e bar

A Foggia ristoranti, pizzerie, trattorie, pub e bar sono autorizzati a restare aperti al pubblico fino alle 24; devono chiudere alle 23 i chioschi, le attività (artigiane alimentari) che effettuano take away, i circoli privati e le attività allestite con i distributori automatici. Lo stabilisce un’ordinanza del 19 maggio firmata dal sindaco Franco Landella, già entrata in vigore, che rimodula gli orari di chiusura al pubblico dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande. La chiusura di tutte le altre attività commerciali è fissata entro e non oltre le 20.30. In caso di violazione degli obblighi sanciti dall’ordinanza si applica l’art. 4 del decreto legge n.19 del 25 marzo 2020 che prevede sanzioni da 400 a 3mila euro, oltre all’eventuale chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

