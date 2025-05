(Adnkronos) – Le nuove Yamaha TRACER 7 e TRACER 7 GT 2025 introducono un linguaggio stilistico deciso, con linee compatte e fari a LED integrati in una carrozzeria essenziale e moderna. Le luci di posizione a effetto tridimensionale arricchiscono l’impatto visivo, mentre il posteriore scolpito conferma la vocazione sportiva. L'acceleratore elettronico Y-CCT, abbinato al sistema YRC, offre tre modalità di erogazione della potenza e due livelli di controllo della trazione, completamente personalizzabili. È presente anche il Cruise Control di serie, attivabile dalla terza marcia e utile nei lunghi viaggi. Il cuore pulsante è il bicilindrico parallelo CP2 da 690 cc, con 54 kW e 68 Nm. Grazie all’albero a 270°, regala una spinta fluida e continua. La frizione antisaltellamento migliora il comfort riducendo lo sforzo alla leva e garantendo decelerazioni più gestibili. Il telaio in acciaio ad alta resistenza è stato irrigidito per una stabilità superiore. Il nuovo forcellone allungato migliora la tenuta in curva, mentre la forcella a steli rovesciati e il mono posteriore regolabile assicurano controllo in ogni condizione. Le nuove pinze radiali e i cerchi alleggeriti con pneumatici Michelin Pilot Road 6 GT completano il pacchetto dinamico. La posizione di guida è più rilassata grazie al manubrio rialzato e arretrato. La nuova sella a due livelli è regolabile in altezza, mentre sulla versione GT aumenta lo spessore dell’imbottitura. Anche il passeggero beneficia di pedane con inserti in gomma e una porzione di sella allungata. Il serbatoio da 18 litri migliora l’autonomia senza compromettere l’agilità. Il parabrezza regolabile (sulla GT è più alto e spesso) ottimizza la protezione dal vento.

Entrambi i modelli saranno disponibili da luglio 2025.

Pubblicato il 19 Maggio 2025