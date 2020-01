Nuove toghe, ma tempi ancora lunghi da imputato, anche in appello

Mentre monta a livello nazionale il confronto fra le forze politiche e sociali sull’applicazione della prescrizione dei reati, dal Ministero di Grazia e Giustizia continuano a emergere i dati sulla durata dei processi. E’ infatti di 1.498 giorni la durata media dei processi penali nella corte di appello di Roma, mentre maggiore e cioè di 1.560 giorni, l’arco di tempo necessario – in media – per concludere un processo penale nella corte di appello di Napoli. Ecco cosa si scopre spulciando tra i dati che arrivano dalla Relazione tecnica del ministero della Giustizia guidato da Alfonso Bonafede sul progetto di determinazione delle piante organiche della magistratura. Sono 117 i nuovi magistrati destinati a ricoprire incarichi nelle Corti d’Appello e nelle relative Procure generali, spiega il documento, che fa parte della proposta di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito (Uffici giudiziari di primo grado e secondo grado, sorveglianza e minori). Il progetto del Ministero prevede la complessiva assegnazione di 402 nuove unità alla magistratura di merito. Un passo indietro: con decreto del 17 aprile 2019 era stato assegnato un contingente di settanta magistrati alla Corte di Cassazione. Ora si attende il parere del Consiglio Superiore della Magistratura. La Relazione evidenzia che il <<disposition time>> nazionale delle corti di appello è di 702 giorni nel procedimento civile e di 889 giorni per il penale, ma che si registrano dati giudicati “assolutamente allarmanti” in alcune corti: Il caso della corte di appello di Reggio Calabria (‘disposition time’ penale di 1.279 giorni), Venezia (disposition time penale di 1.195 giorni), Bari (disposition time penale di 1.142 giorni) e Caltanissetta (disposition time civile 1034), Taranto (disposition time civile 1.293). La durata media dei procedimenti pendenti in appello – ha evidenziato il ministero – rappresenta un dato di indubbio allarme, finanche peggiorativo rispetto al tempo necessario per definire i procedimenti di primo grado, calcolati sempre secondo la formula del disposition time, pari a 369 giorni per il civile e 367 per il penale. L’utilizzo dei “giudici ausiliari” e di tirocinanti “non possono essere, allo stato, strumenti sufficienti a far fronte all’endemica incapacità di definire i procedimenti pendenti in secondo grado entro il termine di due anni”. Certo i miglioramenti nel sistema complessivo ci sono stati: in ambito civile, sono 115 i tribunali (82%) e 25 le corti d’appello (90%) che hanno fatto registrare una riduzione delle pendenze tra il 2018 e il 2014; in 59 tribunali la riduzione è stata maggiore del 13% (dato nazionale); in 8 corti la riduzione è stata maggiore del 25% (dato nazionale). Nello stesso periodo, l’arretrato si Ë ridotto in 117 tribunali (84%) e nella quasi totalità delle corti d’appello (28); in 68 tribunali la riduzione è stata maggiore del 36% (dato nazionale); in 10 corti la riduzione è stata addirittura superiore del 50%. Nel 2018, 103 tribunali (74%) e 22 Corti d’appello hanno avuto un disposition time civile inferiore a quello del 2014. Miglioramenti si sono avuti anche in ambito penale. Nel 2018 ben 86 tribunali (61%) avevano pendenze inferiori a quelle del 2014; in 72 la riduzione è stata maggiore del 10% (dato nazionale); 67 tribunali (48%) nel 2018 avevano un <<disposition time>> penale inferiore a quello del 2014. Le pendenze si sono ridotte in undici Corti d’appello, il ‘disposition time’ in una quindicina. Nonostante il miglioramento degli ultimi anni, le ‘performance’ degli uffici giudiziari “restano al di sotto delle medie europee; infine la realtà geografica italiana rimane complessa, con disomogeneità oramai quasi croniche tra le varie sedi giudiziarie.

Antonio De Luigi

