“Nuova voce della comunità accademica e ponte di interscambio con il territorio”

Taglia il nastro di partenza UnifgMag, il nuovissimo magazine dell’Università di Foggia. Con il nuovo prodotto multimediale a trazione scientifica la vita universitaria esce dalle aule e dai laboratori per raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo, renderlo fruitore e, al tempo stesso, partecipe di un dialogo costante e produttivo che intende andare oltre questo tempo sospeso e di attese. Spiega il Rettore Pierpaolo Limone: “UnifgMag dà ragione degli sforzi sin qui fatti per rilanciare l’immagine dell’Università. Il magazine si propone di essere la nuova voce della comunità accademica e, al tempo stesso, un ponte di contatto e di interscambio concreto da e per il territorio. Le notizie, la vita universitaria, la ricerca, la divulgazione scientifica e l’approfondimento troveranno ampio spazio nel nuovo portale, costantemente aggiornato dalla redazione Unifg. Il magazine è la prima fase di una trasformazione che riguarda la nostra comunicazione online che sarà completa quest’estate con il nuovo sito istituzionale di Ateneo”.

La piattaforma, realizzata dal consorzio Cineca in collaborazione con lo staff Comunicazione e Web dell’Unifg, è l’esito di un lavoro di ideazione e progettazione che ha l’ambizione di continuare ad essere implementato per riuscire a raggiungere sempre nuovi risultati, anche in base alle risposte e ai suggerimenti dell’utenza. Lo strumento magazine va ad integrare e sostituire tutti i canali di comunicazione di Ateneo: al suo interno, infatti, verranno convogliate le notizie, i comunicati stampa, gli eventi, i talk e il racconto della ricerca. L’interfaccia intuitiva e user friendly, permette, con pochi clic, di accedere a tutte le sezioni del portale. I contenuti sono suddivisi e fruibili per rubriche: Università; incontri e iniziative; innovazione e ricerca; sport e arte e cultura. Tutte le aree sono rese riconoscibili da etichette di colori diversi.

La homepage è suddivisa in topnews di approfondimento su tematiche di attualità e punti di vista; non mancheranno gli editoriali e i Focus on, gli eventi interni al mondo accademico. E poi, ancora, ampio spazio è riservato alla sezione Unifg Life, vero elemento di raccordo dell’intero portale che raccoglie produzioni originali e contenuti multimediali: fotoracconti, video interviste, dirette social e podcast che intendono sfruttare i linguaggi del web in una logica integrata. Tutte le sezioni di UnifgMag saranno arricchite dai preziosi contributi dei docenti, degli studenti e dei ricercatori.

