Nuova vita per l’agrario a Torre di Lama, “ma serve adeguata sorveglianza”

È stato inaugurato ieri il plesso ristrutturato dell’Istituto agrario a Torre di Lama. Tanti gli inviti rivolti: alle istituzioni di Foggia, della Provincia, ai sindaci di S. Marco in Lamis, Rignano, Manfredonia, alle associazioni di categoria nell’ambito agricolo, all’imprenditore Tullio Capobianco, al preside della facoltà di Agraria Agostino Sevi.

Per sei anni, l’istituto si è appoggiato presso il Masi di Foggia, a seguito di un furto, nel 2017, che ne ha segnato lo sviluppo con danni da centinaia di migliaia di euro. Un esilio necessario, lontano dai propri campi, dove una scuola del genere non può che svolgere la parte pratica del proprio corso di studi.

Gli alunni e i docenti avevano ripreso a frequentare una delle due parti della struttura già dallo scorso gennaio. Nel frattempo, è avvenuto il cambio dei dirigenti da Michele Gramazio a Lanfranco Barisano.

La ristrutturazione è costata alla Provincia circa 250mila euro, finanziati nell’ambito del programma triennale delle opere pubbliche dell’ente di Palazzo Dogana. Il presidente era allora Nicola Gatta. E il sindaco di Candela non ha mancato di sottolineare, con una nota stampa, il mancato invito alla sua persona; anzi, il ripensamento sul suo nome, assente nella seconda versione della lista degli ospiti.

Il tempo si è fermato per l’agrario di Torre di Lama, precisamente per i “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”. Nella campagna di comunicazione per preparare l’evento di ieri, in primo piano anche un calendario del 2017 che si affianca a quello del 2024. “Un calendario fermo al dicembre 2017, appeso alla parete di uno dei laboratori della struttura, porta impressa la pausa forzata di sei anni. Adesso, si può finalmente voltare pagina: si riparte dal gennaio 2024”. Così ha scritto la dirigenza della scuola nell’annunciare la riapertura ufficiale.

In sei anni hanno dovuto arrangiarsi privati della materia prima su cui lavorare, 20 ettari di terreno regionale in comodato d’uso alla Provincia. Inoltre, l’istituto è l’unico presidio scolastico ad Arpinova i cui alunni vengono a Foggia a frequentare le scuole elementari.

“In questo periodo abbiamo portato i ragazzi in pullman per le esercitazioni pratiche”, dice il prof. Luigi Carlucci, docente di matematica all’agrario da oltre vent’anni. “La Provincia ha fatto i lavori per uno dei due plessi. Era tutto distrutto, cavi di rame strappati e cablaggio da rifare. Noi, come scuola, tramite i fondi Pnrr, abbiamo acquistato un frantoio digitale, stiamo cercando di investire per portare la scuola a com’era prima. Abbiamo messo tutti i sistemi di allarme e telecamera, ma serve anche una presenza fisica qui. Siccome il plesso non ancora ristrutturato era un vecchio convitto, ci sono stanze per restare a dormire. Qualche collega che ha le terre qui vicino l’ha fatto. Paghiamo la vigilanza privata ma non è la stessa cosa, oggi né il Comune né la Provincia possono mettere un custode. Avrebbe però senso se ti salva da danni per centinaia di miglia di euro. Oggi nelle case degli ex custodi ci sono spesso degli abusivi, per dire quanto siano ormai in disuso”.

Il prof Carlucci, nel giorno in cui l’imprenditore Tullio Capobianco ha parlato agli studenti della necessità di personale sempre più formato in agricoltura, aggiunge: “Quello che non è stato ancora ristrutturato penso richieda qualcosa come 1 milione di euro per essere di nuovo fruibile”.

Un presidio importante per un territorio a vocazione agricola che, trovandosi in campagna, necessita di adeguata attenzione: “Un’ubicazione perfetta la nostra, ma necessita di adeguata sorveglianza anche perché è molto interna, non visibile dalla strada provinciale che va a S. Marco in Lamis. Abbiamo avuto anche episodi di sversamenti di rifiuti in zona e macchine bruciate”. Ma Carlucci ritiene che si possa fare di più per quest’istituto storico. Non solo maggiore attenzione delle istituzioni, ma anche la possibilità di avere un ITS “dove si formano figure professionali di un certo rilievo, un passo intermedio fra diploma e laurea”. Da “implementare”, secondo il docente, anche la collaborazione con la facoltà di Agraria di Foggia.

Paola Lucino



Pubblicato il 25 Ottobre 2024