Nuova Mercedes-Benz GLA: più tecnologia, fino a 657 km di autonomia

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Mercedes-Benz presenta la nuova GLA, evoluzione del SUV compatto più venduto della Stella, completamente riprogettato per offrire maggiore efficienza, tecnologia e comfort. Il modello debutta con un design più dinamico, interni completamente rinnovati e una gamma che comprende versioni 100% elettriche e, successivamente, motorizzazioni ibride elettrificate di nuova generazione. In Italia gli ordini sono aperti dal 30 luglio, con prezzi a partire da 46.972 euro per la GLA 200.

Il nuovo stile si distingue per una silhouette più filante, un passo allungato di 61 mm e una carreggiata posteriore più ampia, mentre il frontale introduce la nuova mascherina illuminata già vista sui modelli di fascia superiore Mercedes-Benz. Nella versione elettrica la griglia integra fino a 608 punti luce retroilluminati, capaci di animazioni luminose che caratterizzano la firma visiva del SUV.



La nuova GLA elettrica sarà disponibile al lancio nelle varianti GLA 200, GLA 250+ e GLA 350 4MATIC, con autonomie che possono raggiungere 657 km nel ciclo WLTP. Grazie all'architettura a 800 Volt, la ricarica rapida consente di recuperare fino a 270 km di autonomia in appena dieci minuti. Nel 2027 arriveranno anche le nuove versioni ibride con sistema mild hybrid a 48 Volt, abbinate a un inedito motore turbo 1.5 e al cambio automatico 8F-eDCT, capaci di viaggiare in modalità elettrica nelle fasi urbane, veleggiare oltre i 100 km/h e recuperare energia in tutte le otto marce. L'abitacolo segna un deciso passo avanti in termini di qualità percepita e digitalizzazione. Il protagonista è il nuovo MBUX Superscreen, che integra fino a tre display sotto un'unica superficie in vetro, affiancato dall'ultima evoluzione dell'MBUX Virtual Assistant basato sull'intelligenza artificiale. L'assistente sfrutta tecnologie come ChatGPT, Google Gemini e Microsoft Bing per offrire conversazioni naturali, suggerimenti contestuali e informazioni in tempo reale. Tra le altre novità figurano il tetto panoramico SKY CONTROL con trasparenza regolabile e 172 stelle luminose integrate, il sistema audio Burmester 3D da 850 Watt con Dolby Atmos, un bagagliaio che raggiunge 1.400 litri abbattendo i sedili posteriori e un frunk da 107 litri nelle versioni elettriche.

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Pubblicato il 4 Agosto 2026