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Mercedes-Benz inaugura un nuovo capitolo nella storia di uno dei suoi modelli più apprezzati sul mercato italiano. A partire dal 27 novembre, la nuova Mercedes-Benz GLA elettrica debutta ufficialmente negli showroom della rete commerciale nazionale.

Presentata in anteprima mondiale lo scorso 29 luglio, la nuova Mercedes-Benz GLA cambia profondamente rispetto alla precedente generazione, introducendo un linguaggio stilistico completamente rinnovato, dimensioni più generose e una dotazione tecnologica di nuova concezione.

Alla base del progetto figura la piattaforma modulare MMA (Mercedes Modular Architecture), già utilizzata per lo sviluppo delle nuove GLB, CLA e CLA Shooting Brake.

L’adozione di questa architettura consente al costruttore tedesco di articolare l’offerta attraverso differenti tipologie di propulsione, accompagnando la transizione verso la mobilità elettrica senza rinunciare alle motorizzazioni ibride.

Al lancio commerciale, la gamma italiana comprende tre configurazioni completamente elettriche, differenziate per potenza e posizionamento.

La versione d’accesso, denominata GLA 200, dispone di un propulsore da 165 kW (224 CV) ed è proposta a partire da 46.972 euro. A occupare una posizione intermedia nella gamma è la GLA 250+, equipaggiata con un motore da 200 kW (272 CV).

Al vertice dell’offerta si colloca la GLA 350 4MATIC, caratterizzata dalla trazione integrale e da una potenza complessiva di 260 kW (354 CV). Il prezzo di partenza è fissato a 56.036 euro. Parallelamente all’arrivo delle configurazioni elettriche, Mercedes-Benz apre gli ordini delle versioni ibride, il cui debutto nelle concessionarie italiane è previsto nel corso del primo trimestre del 2027.

La strategia commerciale prevede quindi un’introduzione progressiva delle differenti motorizzazioni, ampliando le possibilità di scelta all’interno di un segmento particolarmente competitivo. Con la terza generazione della GLA, Mercedes-Benz punta a consolidare la propria presenza nel mercato dei SUV compatti premium, attraverso un modello destinato a rivestire un ruolo centrale nel processo di rinnovamento tecnologico ed energetico della gamma del costruttore tedesco.

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Pubblicato il 28 Novembre 2026