Nuova espansione per l’app GCC Pokemon Pocket: arriva Mega Splendore – Il trailer ufficiale

(Adnkronos) – The Pokemon Company ha annunciato l'introduzione dei Pokémon Megaevoluzione in versione cromatica, Mega Splendore, una dinamica che vedrà il debutto di figure come Mega Charizard X e Mega Gengar. Sotto il profilo tecnico e visivo, le nuove carte sono caratterizzate da illustrazioni dinamiche che reagiscono all'inclinazione del dispositivo, producendo effetti di luce variabili grazie a un sistema di rendering grafico ottimizzato. Oltre all'arricchimento del catalogo, l'ecosistema dell'applicazione prevede un calendario strutturato di attività per i mesi di marzo e aprile. Tra le iniziative principali figura l'Evento Emblema, programmato tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, che permetterà ai giocatori di ottenere oggetti rari come la "Sabbialuce".



Ecco il trailer



Seguiranno eventi dedicati alla community, focalizzati sullo scambio di carte per l'acquisizione di clessidre e accessori, e sessioni di battaglie individuali specifiche per l'ottenimento di pacchetti promozionali della Serie B vol. 6. Il piano di rilascio include inoltre la modalità "Pesca Misteriosa", attiva nella seconda metà di aprile, che renderà disponibili carte promozionali di Gastly e Wigglytuff attraverso missioni dedicate e l'utilizzo di buoni negozio evento. Questa strategia di aggiornamenti costanti mira a mantenere elevato il tasso di interazione, offrendo premi variabili che spaziano dagli accessori estetici ai potenziamenti per il gioco competitivo. I dettagli completi sulle nuove meccaniche e il trailer ufficiale sono consultabili sul canale YouTube e sul portale istituzionale Pokemon.it/GCCPocket.

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Pubblicato il 20 Marzo 2026