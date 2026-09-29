Nuova Audi A3: debutta la versione Design

(Adnkronos) – La nuova Audi A3 evolve puntando su digitalizzazione, tecnologia e un'offerta ancora più articolata. A trent'anni dal debutto della prima generazione, la compatta premium introduce interni profondamente rivisti e sistemi di assistenza derivati dai modelli di categoria superiore. Ma la novità più interessante per il mercato italiano è l'arrivo della Sportback Design, nuovo punto d'accesso alla famiglia A3. La gamma della nuova Audi A3 resta particolarmente ampia, con carrozzerie Sportback, Sedan, allstreet e RS e cinque tipologie di propulsione: TFSI, TDI, mild hybrid, plug-in hybrid e Audi Sport. Le potenze spaziano da 116 a 400 CV, con trazione anteriore oppure integrale quattro. La Audi A3 Sportback Design nasce per rendere più accessibile il modello senza rinunciare a una caratterizzazione estetica marcata. Di serie adotta cerchi in lega da 18 pollici, normalmente associati agli allestimenti superiori, e vetri oscurati. È disponibile con 1.5 TFSI da 116 CV con cambio manuale, 116 CV mild hybrid 48V con S tronic, 150 CV mild hybrid e plug-in e-hybrid da 204 CV. Importante anche l'evoluzione dell'abitacolo. L'Audi digital stage abbina il virtual cockpit da 11,9 pollici al display panoramico MMI curvo da 12,8 pollici. Arrivano inoltre una nuova interfaccia grafica, ricarica wireless dello smartphone a 25 Watt e comandi al volante parzialmente fisici. La dotazione di sicurezza comprende frenata automatica d'emergenza, mantenimento della corsia, retrocamera e airbag centrale. Tra le soluzioni più sofisticate figura il parcheggio evoluto basato sul machine learning, capace di memorizzare fino a cinque manovre. La plug-in A3 Sportback e-hybrid raggiunge 142 km di autonomia elettrica WLTP, mentre RS 3 resta al vertice con 400 CV. L'arrivo nelle concessionarie italiane è previsto a ottobre 2026.

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Pubblicato il 29 Settembre 2026