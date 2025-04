Nuoto, Sara Curtis batte record Federica pellegrini nei 100 stile libero

(Adnkronos) –

Sara Curtis è stata la grande protagonista della terza giornata degli Assoluti Unipol di Riccione. La 18enne piemontese ha trionfato nei 100 stile libero in 53"01 conquistano il pass iridato (tempo limite 53"8) e un pazzesco record italiano che cancella il 53"18 siglato dalla vincitrice di tutto, Federica Pellegrini, il 25 giugno 2016 quando fece esplodere lo Stadio del Nuoto di Roma durante il 53esimo trofeo Sette Colli. Eccezionale la prova della 18enne di Savigliano – tesserata per Esercito e CS Roero, preparata da Thomas Maggiora e ottava con la staffetta veloce alle Olimpiadi di Parigi 2024 – che ha nuotato con un passaggio da sprinter di razza in 25"16 e un ritorno in 27"85 con le solite frequenze eleganti e felpate di un talento dai confini illimitati, e ha abbassato di cinquantesei centesimi il personale di 53"57 registrato in batteria (precedente 53"72 nella prima frazione della 4×100 stile libero dell'Esercito il 13/04/2025). "Non ho parole per quello che fatto onestamente. Sapevo di stare bene e di essere in forma ma così sono andata oltre le mie aspettative – racconta la campionessa europea juniores in carica, già prima nei 50 dorso – Ho battuto un mito come Federica, che per noi rappresenta una leggenda. Adesso ho altre gare qui a Riccione e poi penserò ai Mondiali". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Aprile 2025