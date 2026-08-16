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Nuoto, oggi ultima giornata degli Europei – Diretta

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(Adnkronos) – Ultima giornata di gare agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, domenica 16 agosto, l'Italia torna in vasca a caccia di nuove medaglie dopo le quattro di ieri, quando Martinenghi ha conquistato l'oro nella rana, Cerasuolo e Gastaldi l'argento, rispettivamente nella rana e nei 200 misti, e Curtis il bronzo nei 50 stile libero con tanto di record italiano. Oggi invece occhi puntati su Thomas Ceccon e Simona Quadarella.  Azzurri a caccia delle ultime medaglie. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Agosto 2026

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