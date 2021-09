Il turismo estivo nel foggiano ha avuto numeri molto positivi, ma occorre destagionalizzare. Lo dice al Quotidiano in questa intervista la nota imprenditrice, blogger e giornalista foggiana Annalaura D’ Alessio, rappresentante Confindustria Foggia nel settore wedding e turismo e famosa sommelier di vino, olio ed acque.

Allora, come è andata?

“Molto bene in termini di presenze, abbiamo visto una considerevole ripresa. Pur nella difficoltà di viaggiare all’ estero, si è scelto il cosiddetto turismo di prossimità, e alla fine specie il Gargano, è risultato super pieno, con tante presenze. Però abbiamo un limite”.

Quale?

“Bisogna destagionalizzare. In sostanza i nostri flussi sono luglio e agosto ed invece occorre allargare a tutto l’ anno, le potenzialità per questo nel Gargano e in tutta la Capitanata le abbiamo. Penso ad esempio al turismo religioso, a quello culturale, al turismo enogastronomico. Insomma, non siamo solo mare. Per girare la nostra terra ci vogliono tra i 4 e 5 giorni”.

Che cosa fa la Confindustria?

“Sta predisponendo un piano per destagionalizzare il turismo. Penso ai tratturi e alla via Francigena”.

Magari il problema è la viabilità…

“Certo, non ci favorisce, però neppure dobbiamo piangerci addosso. In questa ottica credo che la Regione dovrebbe e potrebbe fare più attenzione alla Capitanata”.

Qualcuno mugugna e dice che si attribuisce maggior importanza al Salento…

“Accade. Ma dobbiamo svegliarci noi come territorio evitando il pianto inutile, ci vuole reazione ed iniziativa. In Valle d’Itria hanno turismo anche a novembre”.

Wedding?

“Siamo partiti il 15 giugno, forse tardi ci hanno tolto un altro mese e mezzo e tanti matrimoni sono stati rinviati. Io preferisco però farne uno e buono e non affastellarne tre in una sala”.

Ecco Manuel Onofrio, direttore risorse umane del resort gioiello Gattarella di Vieste. “Estate a gonfie vele, numeri super positivi, ma adesso bisogna programmare per il futuro”.

Bruno Volpe

