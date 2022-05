Oltre quattromila bambini e ragazzi dell’intera Puglia, per un totale di duecento classi delle sei provincie pugliesi, fra scuole primarie e istituti di istruzione secondaria di primo grado.Numeri importanti per il debutto della Giuria dei giovani Lettori del Premio “la Magna Capitana”, istituito quest’anno dalla Regione Puglia d’intesa con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, per promuovere la letteratura per ragazzi e ragazze.Arrivano dalla segreteria del Premio, istituita presso la Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, dunque, i primi dati parziali sul coinvolgimento degli studenti, veri protagonisti di questa prima edizione del Premio, riservato ai libri in lingua italiana pubblicati da gennaio a dicembre 2022, per le fasce di età compresa tra i 6 e i 13 anni.Tutti i dettagli saranno illustrati alla XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, nello Stand della Regione Puglia Oval-Stand n. U138-V137, sabato 21 maggio 2022, alle ore 18.30.In attesa di conoscere i vincitori di questa prima edizione, che saranno proclamati in conferenza stampa il 30 giugno a Foggia, e che incontreranno il 31 maggio gli studenti delle province di Foggia, Bari e BAT, e il 1° giugno quelli delle province di Lecce, Taranto e Brindisi, verranno illustrati a Torino obiettivi e caratteristiche di questo Premio, ulteriore tassello del ricco mosaico di attività previste dalla Regione Puglia per promuovere la lettura tra i giovanissimi.A ripercorrere questi mesi di intenso lavoro nella selezione delle 74 opere candidate nelle tre categorie in gara – 6-8 anni; 9-11 anni e 12+ anni – interverranno Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio della Regione Puglia; Giuseppe D’Urso, Presidente del Teatro Pubblico Pugliese; Gabriella Berardi, Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia e Barbara Schiaffino, componente della giuria tecnica del premio e direttore editoriale della rivista Andersen, mensile dedicato ai libri per ragazzi.È stata infatti la giuria tecnica a selezionare i tre libri finalisti, per ogni categoria, poi letti e valutati dagli studenti.Composta anche da Ilaria Filograsso (professore ordinario del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti); Fausto Boccati (libraio della Libreria dei Ragazzi di Milano); Nicoletta Gramantieri (membro della Commissione Nazionale Biblioteche e Servizi per Ragazzi – Aib – Associazione Italiana Biblioteche) e Milena Tancredi (Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia), la Giuria tecnica ai primi di marzo ha decretato le terzine finaliste: per la categoria 12+: Il filo della speranza di Guia Risari (Settenove); A cosa servono i soldi? Il libro che ti spiega tutto sull’economia di Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia, Simona Paravani Mellinghoff (Il Castoro); 14 di Malusa Kosgran (Lapis); per la categoria 9-11: La capra canta di Giusi Quarenghi (Topipittori); Mamma in polvere di Pino Pace (Camelozampa) e Bugie bestiali di Bruno Cignini (Lapis); per la categoria 6-8: Magari! di Bruno Tognolini e Giulia Orecchia (Camelozampa); Si fa presto a dire elefante di Sergio Olivotti (Rizzoli); La bambina e l’armatura di Raffaella Pajalich (Topipittori).Gli oltre 4.000 giovani lettori, poi, hanno fatto il resto: letti e valutati tutti i libri, con voto individuale, gli studenti hanno decretato, infatti, i vincitori finali, che saranno resi noti soltanto il 30 maggio.

