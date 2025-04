Nucleare, negoziati tra Usa e Iran a Roma: governo italiano conferma

(Adnkronos) – I colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbero proseguire sabato prossimo a Roma sul dossier nucleare. A dare la notizia, confermata poi dal governo italiano, Axios secondo le cui fonti l'amministrazione Trump si è detta soddisfatta del primo round dei negoziati svoltosi sabato in Oman. Le fonti hanno affermato che l'obiettivo dell'incontro di Muscat, di trasformare il formato dei colloqui da indiretti a diretti, è stato raggiunto. Il governo italiano – a quanto si apprende da fonti – ha quindi confermato di aver ricevuto la richiesta di ospitare a Roma, sabato prossimo, il secondo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti. E nel corso della settimana il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si recherà a Mosca per aggiornare i funzionari russi sull'esito dei colloqui sul programma nucleare di Teheran avuti con gli inviati americani a Muscat, in Oman, ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Aprile 2025