Nucleare, Mimit e Mase per le manifestazioni di interesse per l’IPCEI sulle tecnologie innovative

(Adnkronos) – Il 6 ottobre 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha avviato la raccolta delle manifestazioni di interesse rivolta alle aziende italiane intente a partecipare all'IPCEI INT – Innovative Nuclear Technologies, il progetto di comune interesse europeo focalizzato sull'evoluzione delle tecnologie nucleari di nuova generazione.

L'iniziativa congiunta punta a collocare l'industria e la ricerca nazionali al centro delle filiere strategiche dell'Unione Europea, fissando al 3 dicembre 2026 la scadenza formale per l'invio delle proposte progettuali tramite il portale del Mimit, che curerà la selezione iniziale fino alla successiva notifica alla Commissione europea.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dichiarato: "Il nucleare rappresenta una scelta strategica per far tornare l’Italia al futuro. Insieme alle rinnovabili, può contribuire a costruire un mix energetico più sicuro e competitivo. Una prospettiva che trova ora concreto riscontro nel ddl delega sul nucleare sostenibile, appena approvato dal Parlamento, decisivo per attrarre investimenti, sviluppare nuove tecnologie e rafforzare la capacità industriale del Paese. Con l’IPCEI sulle tecnologie nucleari innovative puntiamo a portare il nostro sistema produttivo al centro della nuova stagione energetica europea”. Contestualmente, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha affermato: "L'avvio dell’IPCEI Nucleare si inserisce nel percorso avviato dal Governo per definire il quadro necessario allo sviluppo dell’energia nucleare in Italia. L’iniziativa consentirà di valorizzare progetti italiani ad alto contenuto innovativo e con concrete prospettive industriali, mettendo in rete imprese, ricerca e competenze tecnologiche e favorendo lo sviluppo di filiere europee nel settore. Il progetto offrirà, al contempo, un’opportunità per consolidare il patrimonio e le competenze industriali, scientifiche e tecnologiche nazionali in una filiera di rilevanza strategica a livello europeo”.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Ottobre 2026