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Ntc compie 10 anni, Condon (Aspire Pharma): “Innovazione e collaborazione sono sua forza”

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(Adnkronos) – "Ntc per me significa famiglia, amicizia e rapporti a lungo termine. Ma più di tutto significa innovazione, intesa sia come diversità di approccio al paziente sia come ricerca di modi nuovi per fare le cose". Lo afferma Richard Condon, Ceo di Aspire Pharma Ldt, ieri a Milano all’evento di celebrazione del decimo anniversario di Ntc (Novelty, Technology, Care), tra i principali player dell'oftalmologia europea e prima azienda italiana a lanciare prodotti oftalmici su scala globale. Collaborare con Ntc significa "lavorare con una realtà la cui filosofia prevede di pensare sempre in modo diverso, di collaborare con i partner e guardare sempre al futuro a lungo termine – conclude – Questo è ciò che la contraddistingue e siamo molto orgogliosi di avere con Ntc una partnership di lungo termine". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Ottobre 2026

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