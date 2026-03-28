Novitec trasforma Lamborghini Revuelto: più potenza e carbonio

(Adnkronos) – La Lamborghini Revuelto entra nel mirino di NOVITEC, che ne esalta carattere e prestazioni con un pacchetto di modifiche studiato per rendere ancora più estrema la prima supersportiva ibrida V12 della Casa di Sant’Agata Bolognese. L’obiettivo è chiaro: aumentare potenza, migliorare la dinamica e rendere il design ancora più distintivo. Il primo esemplare di Lamborghini Revuelto by Novitec realizzato dal preparatore tedesco si presenta con una livrea viola ispirata a una delle tinte più iconiche della storia Lamborghini, scelta che sottolinea il legame tra passato e innovazione. Il lavoro di NOVITEC parte dalla carrozzeria, dove domina il carbonio a vista con finitura lucida, disponibile anche verniciato in tinta carrozzeria o a contrasto. Il kit aerodinamico sviluppato in galleria del vento introduce elementi pensati per migliorare stabilità e carico alle alte velocità. Tra questi spiccano lo splitter anteriore, le appendici laterali e il cofano ridisegnato, che contribuiscono a generare maggiore deportanza sull’asse anteriore e a rendere il frontale ancora più aggressivo. La configurazione più estrema prevede cerchi da 21 pollici all’anteriore e 22 al posteriore, abbinati a pneumatici ad alte prestazioni. Le molle sportive dedicate abbassano l’assetto di circa 25 mm, migliorando il baricentro e la precisione di guida. Al posteriore, il protagonista è l’alettone retrattile ridisegnato, che incrementa il carico aerodinamico e contribuisce alla stabilità oltre i 350 km/h. Il cofano in carbonio può essere integrato con un airbox aggiuntivo per ottimizzare il flusso d’aria verso il V12. Il lavoro più significativo riguarda però l’impianto di scarico. NOVITEC introduce un sistema ad alte prestazioni completamente isolato termicamente, disponibile sia in acciaio inox sia in INCONEL, materiale tipico della Formula 1. Quest’ultima versione può essere impreziosita da una placcatura in oro 999, utile anche a migliorare la dissipazione del calore. Grazie a un sistema di valvole attive, il suono del motore può essere modulato, passando da una tonalità più discreta a una decisamente più estrema. L’adozione di catalizzatori sportivi consente inoltre un incremento di potenza pari a 33 CV per il solo motore termico V12, portando la potenza complessiva del sistema ibrido a 1.048 CV.

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Pubblicato il 28 Marzo 2026