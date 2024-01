Novara, si dà fuoco dopo una lite in famiglia: è grave

(Adnkronos) – Si sarebbe dato fuoco in casa a seguito di una lite in famiglia un uomo di 44 anni, rimasto ferito ieri sera a Novara e ora ricoverato in gravi condizioni al centro grandi ustionati del Cto di Torino. Nel tentativo di spegnere le fiamme sono rimasti feriti anche la moglie e i figli minorenni. In un primo momento sembrava che a causare l'accaduto fosse stato lo scoppio di una bombola di gas nell'abitazione, poi, dagli accertamenti delle forze dell'ordine, giunte sul posto insieme a vigili del fuoco e sanitari del 118, è emerso che si sarebbe trattato di un gesto volontario. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Gennaio 2024