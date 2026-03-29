Attualità

Novara, auto contro un palo sulla statale 229: morto un 21enne

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Incidente nella notte di oggi, domenica 29 marzo, sulla statale 229 a Suno (Novara). Un'auto si è schiantata contro un palo della luce. Nella vettura viaggiavano due ragazzi: il passeggero, un ventunenne, è morto sul colpo mentre il conducente, di 23 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgomanero. A dare l'allarme è stato un carabiniere di passaggio, intorno alle 5 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, l'auto procedeva ad alta velocità.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Tregua dal maltempo ma dura poco, in arrivo nuova ondata di freddo e pioggia

42 minuti fa

Formula 1, gioia Ferrari per podio Gp Giappone: team radio (colorito) a Leclerc

59 minuti fa

Formula 1, ordine d’arrivo Gp Giappone e classifica Piloti

1 ora fa

Iran, raid Usa-Israele sul porto vicino Stretto Hormuz: 5 morti. Forti esplosioni udite a Teheran – La diretta

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio