‘Notte prima degli esami’ festeggia 20 anni a Londra, Vaporidis: “Sarà tuffo nella nostalgia”

(Adnkronos) –

A Londra si celebrano i vent'anni dall'uscita al cinema di 'Notte prima degli esami' con una speciale maratona in programma al Regent Street Cinema, la più antica sala inglese inaugurata nel 1896 con il debutto in Uk dei fratelli Lumière. Nel pomeriggio del 27 giugno verrà proiettata la prima delle due pellicole cult dirette da Fausto Brizzi, e alle 19.30 il sequel 'Notte prima degli esami, oggi', uscito l'anno successivo. Quella della capitale inglese non è una scelta casuale, dato che qui vive stabilmente uno degli attori principali, nonché protagonista dei Q&A che faranno seguito alle due proiezioni: Nicolas Vaporidis. "Esportiamo un po' di cultura pop italiana degli anni Ottanta. Sarà un tuffo nella nostalgia, che manca tanto a noi italiani che l'abbiamo vissuta in prima persona, utile anche al pubblico internazionale che interverrà, il quale avrà così modo di conoscere ancora più da vicino quanto l'Italia, proprio in quel periodo, abbia dato a livello mondiale in termini di moda, musica e costume", racconta ad Adnkronos Vaporidis – nel film il maturando Luca Molinari – oggi 44 anni, sposato da due anni con la compagna italo-inglese Ali Rinaldo e da poco diventato papà del piccolo Leonardo.

La maratona si tiene mentre oltre mezzo milione di studenti è alle prese con gli esami di maturità. "Se potessi viaggiare nel tempo e dare un consiglio a quel giovane Luca, così come a tutti i suoi colleghi di oggi, gli direi di ascoltare più se stesso e fidarsi di più del suo istinto, cercando di avere meno paura di quello che pensano gli altri di lui. Con il senno di poi, tutto quello che ho scelto con l'istinto, con la pancia, ha funzionato, mentre le decisioni dettate dalla testa o dalla mera convenienza si sono rivelate fallimentari e dolorose. Sbaglia, ma scegli tu", è il monito che Vaporidis regalerebbe al se stesso del passato, perché la consapevolezza di aver scelto in prima persona "ti fa digerire meglio il fatto di aver fallito poi nel risultato".

Per l'attore romano, vedere proiettato a Londra il film che non ha segnato il suo debutto sul grande schermo, ma che lo ha lanciato come giovane star sulla scena italiana, rappresenta un traguardo emotivo fortissimo. Unisce due aspetti della sua vita che sono tuttora importantissimi. "L'uno con il cinema, un percorso di vita intenso e meraviglioso. L'altro con Londra, il mio secondo grande amore, dove vivo e ho messo radici con la mia nuova famiglia. Li ho definiti un po' come mamma e papà, e vederli insieme anche se solo per un giorno, mi fa davvero sorridere e stare bene". Proprio nella capitale inglese, Vaporidis da alcuni anni ha dato vita a un altro progetto professionale legato alla ristorazione. Si tratta di un locale, 'Taverna Trastevere', gestito in tandem con il socio Alessandro Grappelli, che offre cucina tipicamente romanesca. Quella stessa romanità, tra accenti, ambientazioni ed emozioni, che fa da cornice a 'Notte prima degli esami', diventato parte del successo stesso della pellicola.

Tra gli attori principali della pellicola, anche Giorgio Faletti, il temibile professor Martinelli, scomparso nel 2014 all'età di 63 anni, del quale Vaporidis ha ancora dei ricordi molto forti. "Le sue improvvisazioni sul set sono state la parte più difficile per me, allora un giovane e sicuramente ancora poco esperto attore. Tra cui una delle frasi in assoluto più iconiche della pellicola, non prevista dal copione, è stata 'Non è importante quello che trovi alla fine della corsa ma quello che provi mentre corri', diventata un cult negli anni a seguire l'uscita al cinema. Proprio quelle improvvisazioni mi hanno insegnato molto. Mi hanno fatto capire quanto siano la forza dei grandi, quale lui era, come attore, comico, scrittore e musicista, ovvero la rara capacità di prendere molto sul serio quello che si fa e molto poco sul serio se stessi, regalando alla vita una preziosa leggerezza". L’evento di Londra è organizzato da 'Nervosa Pictures' in collaborazione con Complitaly Tv con il patrocinio dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra. (di Alessandro Allocca)

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Pubblicato il 18 Giugno 2026