Notte fonda sul Foggia, scivola all’ultima posizione di classifica

Ancora una sconfitta per il Foggia che questa volta scende all’ultimo posto in classifica in solitaria del girone C. Il Siracusa, nonostante la penalizzazione è balzato avanti di due lunghezze ed il Trapani è terzultimo a -6 lunghezze. Neanche col Potenza è arrivata la reazione tanto sperata per invertire il trend ed invece allo “Zaccheria” è arrivata la diciannovesima sconfitta stagionale, la nona di fila, ma anche l’ottava tra le mura amiche. Un Foggia che ha anche la peggior difesa e peggior attacco. Sebbene ci siano ancora 24 punti in palio è davvero difficile pensare compiere il miracolo di agguantare gli stessi playout. Il calendario diventa poi sempre più in salita e domenica prossima i satanelli andranno a casa della capolista Benevento. Contro il Potenza, la nota positiva è che la squadra di mister Pazienza ci ha provato: nel primo tempo con una conclusione insidiosa di Giron che ha costretto Cucchietti alla deviazione, e verso fine primo tempo Biasiol di testa ma senza inquadrare la porta. Nella ripresa la beffa è arrivata al 57’ col gol di Siatounis che ha trovato la difesa dormiente.I lucani hanno sfiorato il raddoppio ma i rossoneri sono rimasti in partita e nel finale Bevilacqua con un colpo di testa ha dato l’illusione del pari ai 3500 tifosi presenti. Notte fonda per il Foggia, anche se con una rinnovata proprietà e progettualità potrà pensare ad un’immediata risalita in C, ma prima serve concludere questo campionato in corso con dignità e tentando fino a che non arriva la condanna dell’aritmetica la speranza di giocare i playout o una salvezza senza spareggi, passaggio quest’ultimo che ad oggi è davvero arduo.



Pubblicato il 9 Marzo 2026