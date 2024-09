Notte fonda sul Foggia che perde anche ad Avellino, finisce 1-2

Non inizia benissimo l’avventura sulla panchina del Foggia perde Capuano che perde con l’Avellino, squadra che ha allenato nel suo passato recente (prima dell’esperienza con il Taranto). Nei primi 45 minuti diversi gli errori della difesa rossonera, specie nei confronti di Patierno che fa doppietta e Sounas coglie anche un palo. Nella ripresa un Foggia che mostra qualche miglioramento ma e prova a riaprire la gara anche in virtù dei tre giocatori sostituiti compreso Millico e Emmausso. Tuttavia, nella seconda fase di gioco, Danzi si fa buttare fuori e restano in dieci, i campani in superiorità numerica, quasi accorciano ma ci riescono al novantesimo con Zunno ma ovviamente la classifica è sempre più deficitaria e i rossoneri si trovano nei bassifondi. Penultima posizione in classifica con cinque punti, peggiore difesa del campionato con 14 reti incassate e venerdì sera allo “Zaccheria” andrà in scena lo scontro diretto con l’altro passato quello “recentissimo” di Eziolino Capuano, ovvero i Taranto che è fanalino di coda. Vincere sarà fondamentale per il Foggia se vorrà restare aggrappato alla categoria, perdere anche se non sarebbe una condanna sarebbe deleterio per il morale e proseguo della stagione. Nel post-gara Eziolino Capuano ha dichiarato ai microfoni di CalcioFoggia1920: “Abbiamo fatto molto male nel primo tempo. Ho fatto ad oggi solo due ore di allenamento, ma riparto da un grande secondo tempo nelle sostituzioni ed anche in dieci se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla e Iannarilli ha fatto due miracoli e non hanno tirato in porta. Loro, si sono gestiti. Resta una gara penalizzata dagli episodi, ma l’Avellino ha meritato la vittoria. Ci sono tre episodi contestabili che fanno parte della gara e l’espulsione è la disgrazia del secondo gol preso hanno pesato. Mi è piaciuta la compostezza tattica del secondo tempo”. (Calcio Foggia 1920).

T.Lap.



Pubblicato il 30 Settembre 2024