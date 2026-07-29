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Notizia morte Franco Baresi corre sul web ma il Milan la smentisce

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(Adnkronos) –
Il Milan in una nota ufficiale smentisce la morte della leggenda rossonera Franco Baresi. AC Milan "smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi – si legge – Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia". "Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento", conclude.  Lo storico capitano rossonero nel 2025 è stato operato per un nodulo polmonare. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Luglio 2026

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