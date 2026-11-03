Norton svela a Eicma la 450 urban, monocilindrica da 47 CV

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Norton entra nel segmento delle moto per la mobilità urbana con la nuova 450 urban, presentata in anteprima mondiale a Eicma 2026. Disponibile in due versioni, questo modello monta un motore, raffreddato a liquido, che eroga 47 CV a 8.000 giri al minuto e una coppia massima di 45 Nm a 6.000 giri.

La nuova 450 urban dispone di un cambio a sei rapporti, con quickshifter tra le tecnologie disponibili. Il serbatoio ha invece una capacità di 12 litri.

La nuova Norton 450 urban ridefinisce ciò che i motociclisti possono aspettarsi da una moderna moto monocilindrica. Unisce il carattere discreto e distintivo di uno dei marchi motociclistici britannici più iconici alle esigenze di una nuova generazione di piloti alla ricerca di ispirazione, individualità e libertà in un mondo sempre più urbano. La sua missione è semplice, offrire un’esperienza di guida urbana premium, combinando prestazioni accessibili e maneggevolezza intuitiva con il design inconfondibile di Norton e una dotazione tecnologica completa

Simon Skinner, Head of Design, Norton Motorcycles dichiara “Con la Norton 450 urban abbiamo avuto l’opportunità di portare tutto ciò che rende speciale una Norton – la nostra storia, la filosofia di design, la maestria artigianale e l’ossessione per i dettagli – in un segmento completamente nuovo e a un pubblico di motociclisti diverso. Entrambe le versioni propongono un’interpretazione moderna e innovativa del design motociclistico, soprattutto in questa categoria. Per me, ad esempio, la Norton 450 urban non è una vera naked, ma non è nemmeno una moto carenata: racchiude il meglio di entrambi i mondi”.



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Pubblicato il 3 Novembre 2026