Norris campione del mondo, chi è il nuovo re della Formula 1

(Adnkronos) –

Lando Norris è il campione del mondo 2025 di Formula 1. Il 26enne pilota inglese vince il titolo con 423 punti, due in più di Max Verstappen (421 punti), mentre Oscar Piastri con l'altra McLaren chiude a 410 punti. Per il pilota britannico il terzo posto nel Gp di Abu Dhabi è il 18° podio stagionale, il più prezioso in assoluto, in un'annata con due ritiri e una penalizzazione. Norris è l'undicesimo campione del mondo britannico. La McLaren conquista il primo titolo Piloti dai tempi di Lewis Hamilton (2008), il tredicesimo in assoluto. Norris sbarca nel circus nel 2019 con un nome che richiama quello del ribelle di Star Wars, Lando Calrissian. In realtà, a sua madre Cisca piaceva semplicemente il suono del nome. La McLaren ha avuto il teenager britannico tra i suoi piloti per due anni prima di lanciarlo in Formula 1 nel 2019. E Norris non ha deluso le aspettative. In coppia con il più esperto Carlos Sainz, nella sua stagione da esordiente ha superato lo spagnolo nella battaglia testa a testa in qualifica, conquistando punti 11 volte e mancando di poco un piazzamento tra i primi 10 in campionato. Il suo primo podio è arrivato nel 2020, seguito da altri exploit nelle due stagioni successive, con la vittoria sfiorata in Russia nel 2021. È stata la stagione 2024 a portare finalmente a Norris sul gradino più alto del podio. Le vittorie complessive sono state 4, indispensabili per portare la McLaren al suo primo titolo costruttori dal 1998. Il 2025 è l'anno della definitiva consacrazione: 7 vittorie e arriva il titolo. Fuori dalla pista, Norris coltiva il proprio lato artistico disegnando e dipingendo il proprio equipaggiamento da gara per hobby. L'obiettivo per il futuro è unire arte e ambizione in pista.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Dicembre 2025