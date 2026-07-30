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“Nordio ti metto dentro una R4”, scritta choc firmata Br a Roma

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(Adnkronos) – "Nordio ti metto dentro una R4", una stella a cinque punte e la sigla Br: è l'inquietante scritta apparsa in via Portuense, a Roma, all'altezza del civico 473, non lontano dalla caserma dei carabinieri nell'ex ospedale Forlanini. Il macabro e inequivocabile riferimento è alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978, in via Caetani, fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, barbaramente ucciso proprio dalle Brigate rosse dopo 55 giorni di prigionia: un'immagine – quella dello statista Dc senza vita in quell'auto – diventata un simbolo.  La scritta, notata ieri sera dai residenti, questa mattina era ancora al suo posto.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Luglio 2026

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