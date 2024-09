Nordcorea, nuovo lancio di palloncini con spazzatura verso il Sud

(Adnkronos) –

La Corea del Nord ha lanciato più di cento palloncini pieni di spazzatura verso la Corea del Sud per il quinto giorno consecutivo. 40 sono caduti a Seul e nella provincia di Gyeonggi. Lo stato maggiore congiunto della Corea del Sud ha confermato che Pyongyang ha inviato circa 120 palloncini pieni di carta, plastica e bottiglie, senza che al loro interno sia stata rilevata alcuna sostanza pericolosa, come riportato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

Seul ha promesso di rispondere con “fermezza” e “calma”, il che potrebbe tradursi nella trasmissione di propaganda al confine con la Corea del Nord attraverso grandi altoparlanti, come fatto nelle ultime settimane. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Settembre 2024