(Adnkronos) –

La figlia adolescente del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Ju-ae, è finita al centro dell’attenzione dei media sudcoreani dopo essere stata fotografata mentre sciava in una località turistica in costruzione nei pressi del monte Paektu, indossando un completo da sci apparentemente firmato da prestigiosi marchi europei. Secondo le ricostruzioni della stampa di Seul, la giacca bianca sarebbe di un marchio francese, mentre i pantaloni sarebbero firmati da un altro marchio, sempre francese, per un valore complessivo che potrebbe raggiungere i due milioni di won (circa 1.200 euro). Gli sci e i bastoncini riportavano invece il logo di un brand svizzero, i cui sci possono costare oltre mille euro.

Le immagini sono state diffuse dai media statali nordcoreani in occasione della visita di Kim Jong-un, accompagnato dalla famiglia, al complesso turistico di Samjiyon, dove il leader ha ispezionato impianti sciistici, alberghi e altre strutture in costruzione. La città si trova vicino al confine con la Cina, ai piedi del monte Paektu, considerato dalla propaganda nordcoreana il luogo sacro della nascita di Kim Jong-il, padre dell’attuale leader.

Le fotografie diffuse dall’agenzia ufficiale Kcna mostrano Kim Jong-un sorridente, seduto su una poltrona con una sigaretta in mano e gli occhiali da sole, mentre la figlia, che secondo Seul avrebbe tra i 12 e i 14 anni, scia lungo una pista innevata senza indossare il casco. Secondo l’agenzia, il leader nordcoreano si è detto “molto soddisfatto” dei lavori, elogiando la qualità delle strutture e il paesaggio circostante.

La visita arriva mentre il presidente americano Donald Trump ha lasciato aperta la possibilità di un nuovo incontro con Kim durante il suo viaggio in Asia, precisando che un eventuale spostamento del leader nordcoreano in Cina dipenderebbe dal presidente Xi Jinping. Pechino ha tuttavia affermato di non avere informazioni al riguardo, mentre gli esperti ritengono improbabile che la visita di Kim a Samjiyon sia collegata ai preparativi per un incontro con il presidente americano.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Novembre 2026