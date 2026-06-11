Nonno filma violenze su nipotini e le scambia sul dark web, chiesti 16 anni per un 84enne

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Un anziano di 84 anni di Pieve di Soligo (Treviso) rischia una condanna a 16 anni per pornografia minorile e atti sessuali compiuti sui propri nipoti minori di 10 anni. Le violenze filmate erano poi scambiate sul dark web. Questa la richiesta formulata ieri dalla Procura distrettuale di Venezia per i reati informatici durante l’udienza preliminare, nonostante l’uomo abbia richiesto il rito abbreviato che comporta lo sconto di un terzo della pena. Il nonno trevigiano, conosciuto come un attivo pensionato e volontario nella comunità locale in cui risiede, è stato identificato grazie a una segnalazione giunta dagli analisti di Ncmec, una ong statunitense specializzata nella caccia ai pedofili sul web. Sono stati loro ad attivare i canali Europol fino ad arrivare alla Polizia postale di Treviso che in aprile ha poi identificato il pensionato, perquisendo la sua casa e mettendolo ai domiciliari su ordine del Gip. L’uomo comprava il silenzio dei nipotini, peraltro conviventi con lui, con banali regalini. Sono almeno una decina gli episodi che gli vengono contestati, consumati tra il 2024 e il 2025. Il gup veneziano Benedetta Vitolo deciderà le sue sorti nell'udienza fissata per il 17 giugno prossimo.

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Pubblicato il 11 Giugno 2026