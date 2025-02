Nonna Maria compie 100 anni. Il comune dei Monti Dauni capitale della longevità

Sant’Agata di Puglia capitale della longevità. Ormai sono oltre una quindicina le persone che hanno raggiunto e in qualche caso anche superato il secolo di vita. L’ultima in ordine di tempo, nonna Maria Turino che proprio in questi giorni ha festeggiato i suoi 100 anni. I primi auguri sono arrivati dal sindaco Pietro Bove che oltre a donarle una targa ricordo ed un bel bouquet di fiori, si è recato nella Casa di Riposo “Cuore di Gesù” dove la signora Maria vive, per partecipare ad una bella festa. “È un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini che rappresentano una memoria storica importante per la nostra comunità – afferma il sindaco Bove -. A nome di tutti i santagatesi, alla signora Maria a vanno i più sentiti auguri di grande serenità per i prossimi anni, da trascorrere assieme alla sua amata famiglia e a quanti con amore e dedizione l’accudiscono in questa bella casa di riposo”.

A Sant’Agata non solo centenari, ma anche diversi ultranovantenni, a testimonianza che da queste parti si vive bene e a lungo. “Da sempre siamo oggetto di attenzioni e studi a livello nazionale. Sant’Agata è uno scrigno di beni preziosi tra cui il patrimonio umano. Molto fanno gli operatori della nostra casa di riposo dove gli oltre 50 anziani vengono ospitati con amore. Siamo fieri ed orgogliosi della nostra casa di riposo. Anche questo contribuisce ad allungare la vita ai nostri anziani”. E a festeggiare con canti e balli la signora Maria, tutti gli ospiti della Casa. “Maria è la nostra miss”.



Pubblicato il 4 Febbraio 2025