Noname057, chi sono gli hacker pro Russia che hanno attaccato l’Italia

(Adnkronos) – Noname057, il gruppo che ha perpetrato l'attacco hacker a siti istituzionali italiani in concomitanza con la visita di Zelensky a Roma, "è RU-based (russo) ed è noto ormai da anni. È un gruppo hacktivista pro-Russia attivo da inizio 2022, specializzato in attacchi DDoS (Distributed Denial of Service). Hanno creato apposta uno strumento che si chiama DDOSIA, progettato per sovraccaricare i sistemi bersaglio con richieste di rete ripetute, causando interruzioni del servizio". Così all'Adnkronos, Matteo Flora esperto di cybersicurezza, docente di sicurezza delle AI e delle super intelligenze oltre che IVLP del Governo Americano nel programma Combating Cybercrime. "Si coordinano tramite canali Telegram, e lo usano per rivendicare attacchi e diffondere materiale educativo, oltre a sfruttare GitHub per ospitare il proprio tool e i relativi repository. Peraltro collaborano da tempo con altri collettivi pro-Russia come Killnet e XakNet. Gli obiettivi -continua Flora- sono normalmente siti governativi, media e aziende in Ucraina, Europa e Nord America, con attacchi motivati da ragioni politiche e propagandistiche. Oltre ad attacchi come questi, di 'defacement', hanno anche l'abitudine di fare minacce dirette ai giornalisti". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Gennaio 2025