Dopo le repentine dimissioni da Presidente Regionale di Confindustria Puglia di Sergio Fontana, la presidenza ad interim, secondo lo Statuto, è stata assegnata al foggiano Potito Salatto, noto e affermato imprenditore nel settore medico e sanitario. Lo abbiamo intervistato.

Potito Salatto, se lo aspettava?

“Sinceramente no e tutto è accaduto rapidamente, incluse le dimissioni del Presidente Fontana. Io comunque metto a disposizione la mia volontà in spirito di servizio. Lo dico con franchezza, non voglio tirare a campare, ma lavorare come sono solito fare”.

Come ha accolto questa chiamata?

“Le ripeto, mi ha convocato il Segretario di Confindustria Puglia e mi ha spiegato la motivazione. Lo vivo con senso di responsabilità, ma è anche un momento per me particolarmente incisivo, in quanto ho la Presidenza di Confindustria Foggia che rimane, essendo qui ad interim, e le mie aziende “.

Che cosa prevede?

“Difficile fare previsioni. Non so ancora per quanto tempo resto e se si va a votare per la nomina del Presidente Confindustria Puglia alla scadenza naturale, cioè nel 2026 o si anticipa l’assemblea generale. Ne parlerò appena possibile con i presidenti territoriali, e devo dire che a Bari sono stato accolto bene e ho trovato gente preparata e seria”.

Suoi obiettivi…

“Presto per dirlo, datemi il tempo. La cosa certa è che l’imprenditoria della Puglia e del sud deve porsi una questione meridionale. Spesso siamo colonizzati dal nord e dei grandi capoluoghi. Dobbiamo esaltare le capacità produttive e ne siamo capaci. Questo va detto con chiarezza sia alla politica nazionale che regionale”.

Una chiamata inattesa…

“Certamente, non potevo e dovevo tirarmi indietro. Non scappo dalle mie responsabilità e penso che un Presidente, sia pure ad interim, di Foggia possa fare bene sia alla Puglia che alla stessa economia foggiana. Approfitto per salutare con rispetto il predecessore Sergio Fontana”.

Prime mosse?

“Incontrarmi con i presidenti delle varie Confindustrie regionali e pianificare il da farsi, se andare subito al voto o aspettare la scadenza naturale che è giugno 2026”.

Si trova a guidare o traghettare una Confindustria in stagione elettorale regionale…

“Per questo dico che dobbiamo pianificare con attenzione, prudenza e saggezza il futuro”.

E infatti la situazione è questa. La scadenza del mandato dell’ex Presidente Sergio Fontana era giugno 2026 e allora andava convocata l’assemblea regionale per eleggere il nuovo Presidente. La domanda è: Potito Salatto, imprenditore capace ed esperto, guiderà Confindustria Puglia ad interim sino al 2026 e subito dopo si terranno assemblea ed elezioni, o si anticiperà l’Assemblea magari per ufficializzare in capo allo stesso Potito Salatto la nomina da interim a … titolare? In ogni caso, buon lavoro a Potito Salatto. Non sarà facile.

Bruno Volpe



Pubblicato il 16 Settembre 2025