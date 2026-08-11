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Non solo caldo estremo, scatta allerta temporali al Centro-Sud

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(Adnkronos) – Nel pieno della quarta ondata di calore sull'Italia, con temperature record ormai da giorni a soffocare la Penisola, scatta anche l'allarme maltempo al Centro-Sud. Per la giornata di oggi, martedì 11 agosto, la Protezione civile ha infatti diramato un avviso di allerta meteo gialla in sei regioni.   L'allerta meteo prevede rischio idraulico in Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale); rischio temporali quindi in Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno), Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale), Lazio (Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti), Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico) e Umbria (Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiani – Paglia); infine rischio idrogeologico in Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno), Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale) e Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico).   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Agosto 2026

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