Non solo Angelina Mango, i cantanti che hanno dovuto fermarsi per problemi alle corde vocali

(Adnkronos) – "Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me", ha scritto Angelina Mango annunciando di aver deciso di annullare il tour italiano e internazionale "per via della mia voce". La vincitrice del festival di Sanremo non ha spiegato nel dettaglio quale sia il problema di salute che la costringe a fermarsi (era stata Live Nation qualche giorno fa invece a citare una "rinofaringite acuta"), ma non è la prima artista che negli ultimi tempi ha avuto problemi con la propria voce e ha deciso, seguendo il parere dei medici, di metterla a riposo. Tra i casi più noti in Italia c'è quello di Tiziano Ferro a cui era stato diagnosticato un nodulo alle corde vocali: il cantante di Latina lo aveva annunciato dopo aver finito il tour estivo del 2023. Poi, dopo due mesi di riposo, tutto si era risolto senza necessità di un'operazione. All'inizio del 2024 Elodie aveva annullato un concerto a Teramo per "una forte tracheite", lo scorso settembre Raf è stato operato per "un piccolo problema alla faringe e laringe"; mentre Mahmood fu costretto a fermare il tour nel 2022 per "una brutta infiammazione alle corde vocali" e Salmo nel 2023 per un problema alla gola. Ovviamente non è capitato solo ai cantanti italiani: le star internazionali di tutto il mondo hanno avuto problemi alla voce talmente gravi da dover annullare appuntamenti presi con i fan. Esempi noti sono quelli di Adele che a inizio 2024 aveva cancellato i suoi concerti per un problema alla voce o di Jon Bon Jovi, che si è sottoposto a un intervento alle corde vocali. Più grave la condizione di Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, che ha subito una frattura della faringe durante il tour che ha costretto la band a fermarsi e l'artista a ritirarsi dalle scene: secondo i medici, Tyler non riuscirà più a riprendersi completamente. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Ottobre 2024