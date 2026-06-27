“Non so dov’è e non voglio saperlo”, la giornalista e il mistero Bosnia ai Mondiali

(Adnkronos) – "Gli Stati Uniti giocheranno mercoledì contro la Bosnia. Non so nulla della Bosnia, non so dov'è e non voglio saperlo". Beata ignoranza ai Mondiali 2026. Una giornalista della Abc, durante in collegamento, non nasconde le proprie lacune geografiche e calcistiche: la Bosnia, prossima avversaria del Team Usa nella World Cip, è un'entità sconosciuta.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Giugno 2026