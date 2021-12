“Non posso rimproverare nulla ai ragazzi”

Il Foggia cade dopo la striscia di risultati utili è arrivato il Ko alla prima di Vincenzo Vivarini, ex tecnico del Bari che aveva condotto alla finale degli spareggi di Lega Pro. Il tecnico dei calabresi non ha stravolto il modulo almeno sin qua, ed con il 3-5-2 ha imbrigliato le fonti del gioco zemaniano e condotto la partita che aveva organizzato rendendo sterile almeno per un tempo i rossoneri che nel secondo invece hanno fatto vedere sprazzi di gioco e prove di rimonte ma senza quel mordente che l’aveva contraddistinta nelle altre gare, e con il Catanzaro è giunta così la terza sconfitta per il Foggia, quest’ultima sul punteggio di 2-0 grazie alle reti di Vazquez e un autogol di Sciacca. A far parlare più della gara in sé, il gesto nobile da parte degli ultras foggiani che hanno prestato soccorso al giovane Commissario Capo della Questura di Catanzaro, colto da un improvviso malore che si è dovuto accasciare al suolo ed è stato ricoverato d’urgenza presso il Policlinico, anche in virtù del tempestivo intervento dei gruppi organizzati rossoneri. Successivamente entrambe le tifoserie per tutti e novanta ed oltre minuti hanno tifato in silenzio colpiti da quanto fosse accaduto, ma chapeau agli ultras che tante volte se ne parla soltanto per i brutti gesti e vietarne le trasferte. Le dichiarazioni del boemo Zdenenk Zeman come evidenziate anche dal sito foggiano: “Il terreno di gioco ha condizionato la partita ma penso che il terreno di gioco così lo avremo per tutto l’inverno quindi ci dobbiamo abituare. Per me è stata una partita equilibrata, abbiamo giocato più di loro ma nel calcio parlano i gol e loro gli hanno fatti, quindi è giusto che hanno vinto loro. Abbiamo cercato di essere incisivi ma purtroppo non siamo arrivati con palla pulita dentro l’area di rigore. Alla squadra non rimprovero niente perché l’impegno c’era e capisco che su un campo così per noi era più difficile rispetto a loro che giocavano la palla sugli attaccanti. Abbiamo tirato poco palla lunga, infatti, nel primo tempo con il vento a favore bisognava sfruttare di più, meglio e subito la palla lunga non dopo che si sistemava il Catanzaro. Sapevo che il Catanzaro ha quattro giocatori offensivi molto bravi e per me era normale. Nel mezzo potevamo costruire qualcosa di più se ce lo permetteva il campo. Mi aspettavo un Catanzaro con giocatori di ottima qualità soprattutto davanti e così è stato. Abbiamo sempre giocato e abbiamo creato problemi con Ferrante ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

