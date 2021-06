“Non mi piace perdere neanche un’amichevole…”: esordisce così in questa intervista rilasciata al Quotidiano, Nicola Canonico, imprenditore barese e nuovo Presidente del Foggia Calcio.

Presidente Canonico, che cosa prova un barese a diventare patron del Foggia?

“Nulla di speciale. Io nella vita faccio l’imprenditore e se permettete i risultati dimostrano che lavoro bene. Non ho alcun motivo di rivincita personale, sia ben chiaro. Lo faccio solo perché da sempre ho amato ed amo il calcio e sapete bene che in questo ambiente mi piace stare, lo amo”.

Che progetti porta in Daunia?

“Voglio fare le cose con serietà e pazienza. Abbiamo in programma investimenti robusti, vogliamo allestire una squadra competitiva, in grado di farsi rispettare da tutti. Oggi a livello calcistico è indispensabile una struttura societaria robusta, ben attrezzata ed io voglio dare alla città serenità dopo anni di tribolazioni. Il fatto che ci siamo iscritti al campionato con cinque giorni di anticipo, parla chiaro”.

Che cosa rappresenta per lei Foggia?

“E’ una piazza ambiziosa, con storia e tradizione alle spalle. Merita molto, ma molto di più, alla pari dei tifosi. Inoltre a me piace essere competitivo e non amo perdere neanche in amichevole, figurarsi in campionato”.

Ai tifosi rossoneri che cosa dice?

“Non faccio promesse, perché il calcio non è una scienza esatta. Non si vince in base a quello che spendi, semmai a come spendi. Dico che bisogna avere pazienza, fiducia e tranquillità, da parte mia c’è la voglia di fare bene. L’ importante è saper programmare le cose. Le società di calcio sono imprese vere e proprie, è passato il tempo dei presidenti artigiani e si deve amministrare da imprenditori, con intelligenza e serietà. Faremo una bella campagna acquisti, con giusti investimenti e il fatto di aver praticamente chiuso con Zeman, un grande ritorno, dimostra la volontà di dare una svolta. Foggia merita soddisfazioni e certezze”.

Bruno Volpe

