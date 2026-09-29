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Non mangiava da giorni e viveva in condizioni di degrado a Fiuggi: poliziotti le comprano cibo

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(Adnkronos) – Una donna di 64 anni è stata trovata dagli agenti della Polizia di Stato di Fiuggi, Frosinone, in gravi condizioni di isolamento sociale, economico e sanitario all'interno della propria abitazione, e non mangiava da giorni. L'intervento degli agenti è scattato grazie a una segnalazione e una volta giunti su posto, gli agenti della Squadra Volante hanno riscontrato una situazione di profondo degrado e condizioni abitative totalmente precarie. Nonostante l'iniziale diffidenza della donna, i poliziotti sono riusciti a instaurare un rapporto di fiducia.  La signora ha spiegato di vivere in totale solitudine da anni e di trovarsi in una temporanea paralisi economica a causa del blocco burocratico della sua unica fonte di sostentamento. Sul posto è stato fatto intervenire anche il personale sanitario del 118 per i controlli medici di rito. Di fronte alla gravità della situazione, gli agenti del locale commissariato si sono recati in un supermercato della zona e hanno donato alla donna generi alimentari di prima necessità per tamponare l'emergenza. La situazione della donna è stata segnalata ai Servizi Sociali del Comune e alle reti di assistenza sociale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Settembre 2026

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