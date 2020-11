“Non ho più soldi per raccogliere le olive, il Governo ci ha trascurati”: il grido di dolore del cavaliere Pietro Casamassima, titolare a Cerignola della omonima e famosa azienda agricola, premiata per il suo raffinato olio extravergine.

Cavaliere Casamassima, il prezzo dell’olio di oliva extravergine è in picchiata…

“E’ ai minimi storici, sta perdendo valore e mi sembra un segnale molto grave per l’ economia pugliese. Infatti l’olio è tra le eccellenze della nostra agricoltura e della nostra terra. Un intero settore, parlo della filiera agricola, è in crisi”.

Da che cosa dipende?

“Questa volta non hanno colpa le importazioni di olio da fuori Italia, anche se spagnoli e greci sono stati più abili di noi, al pari dei marocchini con gli stoccaggi Aima. Il grande problema è quello delle esportazioni e della vendita, tutto è fermo”.

Cioè?

“Il mercato è paralizzato, non si vende e ne profitta la grande distribuzione che prende per la gola. I ristoranti sono chiusi, il mercato americano, uno dei più grandi, anche. Le dico che siamo all’ anticamera della bancarotta”.

Il governo?

“Fa poco e quello che fa male. Ha previsto aiuti a chi alleva cammelli, ma non a chi coltiva ortaggi e frutta fresca, forse perchè i cammelli da noi non ci sono o li ha qualche fortunato molto amato. Io, come tanti altri, avanzo ancora il ristoro della gelata di due anni addietro”.

Che farete?

“Io non ho più soldi per raccogliere le olive dagli alberi e pagare gli operai, sono ancora sui rami e penso che vi rimarranno. Devo pensare prima alla famiglia con i pochi risparmi. In questo modo chiuderemo. Non ho intenzione alcuna di arrivare al fallimento. Un intero settore è in crisi, mi creda”.

Bruno Volpe

