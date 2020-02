“Non farmi perdere tempo”: Lunetta Savino al Teatro del Fuoco

La rassegna Foggia a Teatro è arrivata al suo sesto appuntamento mantenendo un altissimo gradimento di pubblico, grazie alla qualità della sua proposta artistica che spazia su tutto il repertorio dello spettacolo dal vivo. E non è facile trovare in programma una “tragedia comica”, quella che metterà in scena Lunetta Savino venerdì 21 febbraio (sipario ore 21) sul palco di Vico Cutino “Non farmi perdere tempo” è il titolo di una recita semplicemente straordinaria, una di quelle poche che sta attraversando l’Italia dall’anno scorso con la costanza degli applausi tributati all’artista barese che riesce a restituire al pubblico la drammatica ironia della protagonista, Tina, una donna di 27 anni che a causa di una malattia ne dimostra circa 60. E cosa meglio (o peggio) di una situazione patologica, per certi aspetti estrema e sicuramente incurabile, permette di far venir fuori l’essenza umana delle persone? Lunetta Savino ci riesce benissimo con una bellissima prova d’attrice, sotto la protezione della scrittura e della regia di Massimo Andrei, amico prima che collega. In scena è capace di mostrare contemporaneamente forza e fragilità, affrontando la sua sorte con grande energia ma con la consapevolezza che la clessidra della sua vita sta facendo scendere i granelli molto più velocemente. Non a caso il sottotitolo è “Tragedia comica per donne destinate alle lacrime”, contesto nel quale si svolge la vicenda umana di Tina che sogna ma molto spesso si arrabbia, ama la vita ma deve fare i conti con la realtà, combatte e difficilmente si rassegna, tanto che cerca di chiudere ogni questione prima che sia troppo tardi e alla fine prende decisioni che sono il risultato del suo percorso, molto difficilmente contestabili del pubblico che è fortemente coinvolto nella narrazione scenica.

