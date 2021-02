Non c’è solo il Covid-19: dove sono finiti i vaccini anti-influenza?

Tanti, anzi tantissimi i dubbi sollevati dal gruppo regionale di Fratelli d’Italia (primo firmatario il consigliere Luigi Caroli) con un’interrogazione già depositata negli uffici del Consiglio Regionale di via Giovanni Gentile. Un atto per chiedere a Emiliano e al suo fidato assessore alla Salute Lopalco di fare chiarezza (ma a trecentosessanta gradi, come si suol dire) sulla vaccinazione anti-influenzale. Le domande i consiglieri del partito di Giorgia Meloni sono poche, ma semplici e chiare: è vero che parecchie dosi del vaccino anti-influenzale quest’anno sono arrivate in ritardo? E anche se pervenute fuori tempo massimo, che fine hanno fatto, dove sono andate a finire, in quale recondito deposito? “Con le vaccini la Regione Puglia non deve essere molto fortunata. E così, mentre siamo alle prese con quello anti Covid, ci sono domande – anche inquietanti sul piano economico, oltre che sanitario – che aspettano da mesi una risposta e riguardano le vaccinazioni anti-influenzali. “Nell’autunno scorso, non dimentichiamo, che c’era stata una sollevazione di medici e pediatri che venivano aggrediti (a volte non solo a parole) dai propri pazienti che chiedevano di fare la vaccinazione, ma le dosi erano finite. Il presidente Michele Emiliano e l’assessore Pierluigi Lopalco a un certo punto -continuano i consiglieri seduti tra i banchi dell’Opposizione in Regione – furono costretti ad ammettere che la Regione Puglia aveva prenotato 2,1 milioni di dosi, ma che ne aveva ricevuto solo poco più di un milione. Praticamente la metà. Durante il Consiglio regionale di fine anno, Emiliano minacciò anche di rifarsi sull’azienda Sanofi per inadempienza contrattuale, visto che non aveva consegnato 890mila dosi di vaccino”. Dunque, dopo che l’anno scorso erano stati i vertici regionali della politica e delle aziende sanitarie a denunciare i ritardi nella fornitura delle dosi vaccinali (in seguito a un appalto gestito dalla società regionale Innovapuglia) anche la Procura di Bari ora cerca di capire se il colosso Sanofi ha commesso irregolarità a causa dei ritardi nella distribuzione della dosi acquistate dalla Puglia. Parliamo di circa 2 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale, fornitura maggiore rispetto agli anni precedenti, con un appalto aggiudicato l’anno scorso a Sanofi, appunto. Ma anche la politica non è stata alla finestra, sul caso vaccini antinfluenzali in Puglia e gli interrogativi ancora senza risposta messi nero su bianco nell’interrogazione di ‘Fratelli d’Italia’ sono di facile impostazione. Insomma, le domande sono semplici: a venir meno all’obbligo contrattuale è stata solo la Sanofi o ci sono altre aziende produttrici? E’ vero che le dosi prenotate sono state 2,1 milioni e che sono arrivate solo la metà, oppure in questi mesi sono state ricevute altre dosi, in ritardo e quindi inutilizzate poiché la finestra vaccinale anti-influenzale era già conclusa? E cosa ne è stato di queste, sono state buttate? E tutto questo quanto è costato alla Regione? Per questi motivi -come detto all’inizio – è stata presentata un’interrogazione al presidente Michele Emiliano e all’assessore Pier Luigi Lopalco perché le vicende prima di archiviarle debbono essere chiarite: i soldi utilizzati sono quelli dei pugliesi. E non di chi finge di non vedere e sentire. (fradema)

